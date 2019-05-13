منع الوافدين من مغادرة الكويت.. تعرف على السبب

13 مايو 2019 - 10:34 م

لن يتمكن الوافدون الحاصلون على بطاقات مدنية جديدة، وقاموا بتجديد إقاماتهم مع وجود أخطاء وعدم تطابق في بياناتهم المسجلة بين البطاقة المدنية وجواز السفر من مغادرة البلاد، إلا بعد تعديلها.

ونقلت صحيفة«القبس الإلكتروني» الكويتية، عن مصدر، أن على الوافدين التأكد من صحة الأسماء العربية واللآتينية لتفادي خسائر مالية ترتبط بجحز التذاكر والفنادق التي ربما تلغى لعدم موافقة إدارة المنافذ على مغادرة البلاد، نظرا لوجود خطأ أو عدم تطابق في الأسماء مابين الجواز والبطاقة المدنية.

وأضافت المصادر أن «مايجري من ازدحامات داخل الأروقة في المبنى الرئيسي جنوب السرة طبيعي، بعد قرار إلغاء الملصق الصادر من وزارة الداخلية والإعتماد على البطاقة المدنية كمرجع للإقامة».

وكشفت أن الهيئة تحاول مساعدة المراجعين من الوافدين من خلال زيادة الطاقة الانتاجية للبطاقات بأسرع وقت ممكن، حيث ضاعفت عدد البطاقات إلى ضعف الانتاج ونصف، حيث بات إجمالي الانتاج 20 ألفاً حاليا بعد أن كان 9 آلاف بطاقة.

وأشارت إلى أن «الهيئة تعلم أن الزيادة ستكون خلال هذه الفترة وشهر رمضان المبارك، وبالتالي قامت بفتح أبوابها لإستلام البطاقة من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء، لتفادي أعداد المراجعين واستيعاب أكبر عدد ممكن، وذلك تسهيلا عليهم قبل موسم السفر الذي يبدأ لدى البعض بعد شهر رمضان المبارك».