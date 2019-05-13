محافظ الوادى الجديد يعلن تخصيص 2000 طن قمح لمنتفعي المحافظة

13 مايو 2019 - 10:13 م

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انه تمت الموافقة علي طلب المحافظة بصرف حصة المحافظة من القمح من الإنتاج المحلي للمحافظة وذلك استجابة لطلب وشكوي أهالي المحافظة من سوء جوده الخبز بالفترة الأخيرة وضمان جودة الخبز المنتج.



وأوضح الزملوط أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين اعتمد اليوم صرف حصة المحافظة من قمح الشون التابعة للبنك الزراعي والصوامع بالمحافظة ، ودعمها ب 2000 طن قمح محلي من الموسم الحالي، وذلك استجابة للطلب الذي تم عرضه خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرا بالقاهرة.

