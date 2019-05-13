بالفيديو.. «آل الشيخ» يشمت في الأهلي بهذه الأغنية

13 مايو 2019 - 10:11 م

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، أهدافًا لفريقه في مرمى الأهلي خلال مباراتي الدوري العام.

واستعان «آل الشيخ» خلال استعراضه لأهداف فريقه في مرمى الأهلي عبر حسابعه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالأغنية الشهيرة للفنان عبد الباسط حمودة «مبقاش عندي ثقة في حد».

يذكر أن فريق بيراميدز ينافس على صدارة جدول بطولة الدوري العام في الموسم الجاري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 65 نقطة.