  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:57 م
بحث متقدم
هيئة الأمر بالمعروف

مفاجأة صادمة عن "هيئة الأمر بالمعروف"

صورة

الباعة الجائلون.. تحرش.. خطف.. سرقة.. من المسئول؟

عمالة مصرية

منع الوافدين من مغادرة الكويت.. تعرف على السبب

الدولار

الدولار يفاجئ الجميع ويتراجع لهذا الرقم

تركي ال الشيخ

بالفيديو.. «آل الشيخ» يشمت في الأهلي بهذه الأغنية

الكنيسة الأرثوذكسية

"طائفي أم جنائي؟".. الكنيسة تحسم سبب مقتل كاهن شبرا الخيمة

الملك سلمان

معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غداً

زيت طعام فى المخازن

«الزيت المحروق».. بيزنس جديد أم متاجرة بصحة المصريين؟

صلاح

ماذا طلب «صلاح» من جماهير ليفربول قبل نهائي الأبطال؟

محافظ دمياط توجه بسرعة تنفيذ إزالة التعديات غير القانونية

قبلي وبحري

منال عوض محافظ دمياط،
منال عوض محافظ دمياط،

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

فنان شهير: والدي قاطعني بسبب خطبتي لهذه الفنانة

#

إزالة 80% من التعديات على النيل

#

حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة

طالبت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الجهود لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بطلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية التى تكون واجهتها من الطوب الأحمر، مؤكدة على حصر المبانى القائمة بكل شارع وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المبانى من أعمال المحارة والدهان باللون البيج وقطع المرافق تدريجيا عن المخالفين لحين الالتزام بتطبيق القرار.

ووجهت محافظ دمياط، خلال جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة اليوم بديوان عام المحافظة، بسرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة للمبانى ذات الخطورة الداهمة و التعديات على اراضى املاك الدولة، واستعرضت معدلات الأداء بالمراكز والمدن وما تم تنفيذه بقطاعات النظافة والازالات و رفع كفاءة الطرق وكذلك أعمال ترخيص التوكتوك ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية.

من ناحية أخرى، كرمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عدد من المتميزين فى بعض المجالات، لجهودهم فى مشروع المدن الملونة بمدينة عزبة البرج،  رفع شئون القرى وتجميلها.

كما تم خلال الجلسة الاحاطة بعدد من القرارات الصادرة وكذلك الكتابين الواردين من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الخاصة بشأن تسليم قطعتى بنظام نقل الأصول لمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب قرية البساتين و نادى كفر البطيخ وكذا الموافقة على المذكرات الواردة من بعض الجهات.

و كلفت محافظ دمياط مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة وجهاز شئون البيئة لانهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء محجر ومجزر متكامل خارج الكتلة السكنية بالمحافظة

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم قضائي بتغريم رئيس الزمالك لصالح «صفاء الهاشم»
» نزوح 67 ألف ليبي من طرابلس منذ اندلاع المعارك
» غدًا.. الزمالك راحة من التدريبات قبل مواجهة «بركان»
» مهاجم الزمالك يحذر زملاءه من موقعة نهضة بركان
» فرض حظر تجول في كل أنحاء سريلانكا بعد مهاجمة المساجد
» محافظ الدقهلية: إيقاف تشغيل التوكتوك نهائيا بالمدن
» صحيفة مغربية تتحدث عن أزمة الزمالك
» موعد الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019
» حبس المتهم بقتل والدته بسبب خلافات بينهما بالهرم
» أوروبا تحذر من حرب عسكرية كبرى بين أمريكا وإيران
» "الاستثمار" تنهي نزاعا استمر 14 عاما بين"الدقهلية" وجامعة الدلتا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"