» صحيفة مغربية تتحدث عن أزمة الزمالك

13 مايو 2019 - 09:57 م

سلطت صحيفة البطولة المغربية، الضوء على إصابة عماد السيد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال مباراة الداخلية فى الأسبوع الـ32 لمسابقة الدورى الممتاز.

وقال الصحيفة المغربية أن عماد الحارس الثانى للزمالك تعرَّض لكسر على مستوى أصبع اليد، فى مواجهة الداخلية، ستُبعده عن ذهاب "كأس الاتحاد الأفريقى: أمام نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، ليضطر الطاقم الفنى إلى الاستعانة بالحارس الثالث عمر صلاح فى المقابلة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن كتيبة المدرب السويسرى، كريستيان جروس، تفتقد للحارس الأساسى، محمود جنش، بعد طرده فى مباراة إياب نصف نهائى المسابقة أمام النجم الساحلى التونسى، فى اللقاء الذى حسمه التعادل بدون أهداف.

وشددت الصحيفة على أن ممثل الكرة المغربية فى "كأس الكاف" سيحاول استغلال هذه الظروف وهو يواجه حارس مرمى بتنافسية منخفضة، فى ظل غياب الحارسيْن الأول والثانى للزمالك عن الذهاب الذى سيُجرى على أرضية "الملعب البلدى" ببركان.