تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق

13 مايو 2019 - 09:50 م

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أمير محمد 15يوماً، احتياطياً على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.



ووجهت النيابة للمتهم، فى القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 25 مايو لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات فى القضية.

