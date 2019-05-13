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34 % زيادة بأرباح "أوراسكوم للتنمية" خلال الربع الأول من 2019

مال وأعمال

شركة أوراسكوم
شركة أوراسكوم

عصام الشربيني

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أظهرت نتائج أعمال شركة أوراسكوم للتنمية مصر، زيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 33.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، بقيمة 111.3 مليون جنيه مقابل 83.1 مليون جنيه صافي الربح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الشركة إيرادات نشاط بقيمة 837.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 654.9 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 27.9%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة  إن إيرادات قطاع الفنادق ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 357.3 مليون جنيه مقابل 296.6 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 20.5%.
وأضافت أن إجمالي الأرباح التشغيلية للفنادق التابعة للشركة وصلت إلى 158.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019 مقابل 126.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 25.1%.

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