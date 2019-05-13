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الرقابة المالية تشارك في اجتماعات "الأيوسكو" للمرة الثالثة

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هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

عصام الشربيني

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تعتزم هيئة الرقابة المالية المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيوسكو" الذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، وفقا لبيانها 
وقال محمد عمران رئيس الهيئة ـ في البيان ـ من المقرر أن تناقش الاجتماعات الأوضاع الحالية لأسواق المال العالمية، والمخاطر المتوقعة المتعلقة بأسواق المال خلال الفترة الحالية وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالمنظمة.
وأضاف أن الهيئة ستعمل خلال الاجتماعات بالتنسيق مع الدول النامية والدول الإفريقية للتعاون من أجل تطوير واستقرار أسواق الأوراق المالية وزيادة فعاليتها ومناقشة المستجدات في الأسواق والتمويل المستدام والتمويل الأخضر.

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