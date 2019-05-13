مصر الجديدة للإسكان تطرح 32 قطعة أرض بشيراتون للبيع المباشر

13 مايو 2019 - 09:43 م



أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طرح 32 قطعة أرض بمنطقة شيراتون للبيع عن طريق "البيع المباشر"، وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنه سيتم طرح الأراضي لمدة أسبوعين بداية من أمس الأحد.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 39.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 120.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 468.5 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 542.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017-2018.

