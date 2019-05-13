» موعد الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019

13 مايو 2019 - 09:42 م

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد الإعلان عن تميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو المقبل إلى 19 يوليو.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "سيتم الإعلان عن تميم البطولة بالإضافة إلى نظام التذاكر والأغنية الرسمية للبطولة، الأسبوع المقبل، بعد وصول التميمة إلى مصر".

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة: "سيتم الإعلان عن نظام التذاكر بشكل كامل، وأسعارها لن تتغير، ولكن هناك فكرة يتم العمل عليها، وهو تخصيص جزء من مدرجات الدرجة الثالثة بأسعار أقل مما قد تم الإعلان عنها.

ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى التي سيستضيفها استاد القاهرة، مع منتخبات زيمبابوي، أوغندا والكونغو.