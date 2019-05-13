  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:16 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يفاجئ الجميع ويتراجع لهذا الرقم

تركي ال الشيخ

بالفيديو.. «آل الشيخ» يشمت في الأهلي بهذه الأغنية

الكنيسة الأرثوذكسية

"طائفي أم جنائي؟".. الكنيسة تحسم سبب مقتل كاهن شبرا الخيمة

صلاح

ماذا طلب «صلاح» من جماهير ليفربول قبل نهائي الأبطال؟

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غداً

طائرات أمريكية

تحرك عسكري أمريكي جديد ضد إيران

صدام حسين

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة اتصاله بها وإعدام شبيهه

الملك سلمان

معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان

زيت طعام فى المخازن

«الزيت المحروق».. بيزنس جديد أم متاجرة بصحة المصريين؟

تريزيجيه

"تريزيجيه" أهم أسباب تراجع مارسيليا في فرنسا

أوروبا تحذر من حرب عسكرية كبرى بين أمريكا وإيران

عرب وعالم

أمريكا وإيران
أمريكا وإيران

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

نافعة: إسرائيل تستميت لجر أمريكا نحو حرب مع إيران

#

أمريكا تحذر مواطنيها من الاختطاف في 8 دول عربية

#

السودان تحذر من حرب أهلية بسبب هذا الأمر الخطير

#

تعليق ناري لـ"عكاشة" على فتح الحدود بين العراق وإيران

حذرت فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، من التصعيد بين بين الولايات المتحدة وإيران، ودعت إلى مفاوضات بينهما بهدف خفض التوتر.

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، طلب منها في اجتماع جرى بينهما بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الإثنين، إقناع إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته موغريني الاثنين، ببروكسل، عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وتابعت: "وكما تعلمون، لقد فضلنا دائمًا الالتزام بمبدأ الحوار والوسائل الدبلوماسية، فيما يخص القضية الإيرانية، ونحن دائما نؤيد طريق المفاوضات".

وأشارت موغريني إلى أنها وبعض وزراء الاتحاد الأوروبي، حثوا بومبيو على الامتناع عن زيادة التوتر العسكري مع إيران، فيما تلتزم الحكومة الإيرانية بالوفاء بجميع التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي.

وحذرت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها، جيرمي هنت، اليوم، من مخاطر نشوب حرب "غير مقصودة" بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل التوتر القائم بين البلدين.

ويأتي تحذير هنت بعد يوم من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، إلى "عمل تخريبي" أثناء مرورها في الخليج العربي قرب شواطئ إمارة الفجيرة، دون أن توجه اللوم في الحادث لأي بلد أو جهة.

كما يأتي وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة مغربية تتحدث عن أزمة الزمالك
» موعد الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019
» أوروبا تحذر من حرب عسكرية كبرى بين أمريكا وإيران
» "الاستثمار" تنهي نزاعا استمر 14 عاما بين"الدقهلية" وجامعة الدلتا
» إدارة مارسيليا نادمة على فشل التعاقد مع نجم الفراعنة
» البورصة تخسر 7 مليارات جنيه
» بالصور.. العثور على طفلة حية مدفونة في التراب
» أمير الكويت يصدر عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري
» السجن 10 سنوات لإيرانية بتهمة الجاسوسية لبريطانيا
» جدي المتوفي علي فراش الموت وأهداني ساعة يد
» "القرني" لـ الشباب: "شدوا الحزام في رمضان"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)