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"الاستثمار" تنهي نزاعا استمر 14 عاما بين"الدقهلية" وجامعة الدلتا

مال وأعمال

وزيرة الاستثمار
وزيرة الاستثمار

عصام الشربيني

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أنهت وزارة الاستثمار نزاعا استمر 14 سنة بين محافظة الدقهلية وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حول قطعة الأرض المقامة عليها الجامعة، حيث شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ، توقيع عقد اتفاق تسوية ودية بين "المحافظة" و"الجامعة"، بمقر وزارة الاستثمار، تُمنح بموجبه جامعة الدلتا ترخيصا بالانتفاع بذات المساحة المقامة عليها الجامعة. ونص العقد على تنازل الطرفين عن كافة الدعاوى القضائية، وقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادرة فى هذا الشأن، والتى استمرت خمس سنوات منذ 2014.
وأوضحت "نصر" أن وزارة الاستثمار تعمل بشكل مستمر على حل مشاكل المستثمرين. وأكد وزير التنمية المحلية التنسيق والتواصل المستمر مع وزيرة الاستثمار لإنهاء كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظات، للمساهمة فى زيادة موارد دخل المحافظات، وتحصيل مستحقات الدولة، وخلق فرص عمل.
وأكد محمد ربيع، رئيس جامعة الدلتا، أنه تمت تسوية الخلاف الذى استمر ما يقرب من 14 عاما، والتنازل عن كافة القضايا المتعلقة به، مشيدا بجهود وزارتى الاستثمار والتنمية المحلية، والمحافظة فى حل الأزمة، وأوضح أنه بعد هذا التوقيع سيتم إنشاء مستشفى للعلاج الطبيعى وطب الأسنان تابعة للجامعة.

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