رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء منطقة حرة عامة بأسوان

13 مايو 2019 - 09:35 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بإنشاء منطقة حرة عامة تقع غرب مدينة أسوان الجديدة، وذلك على مساحة 187 فداناً، الواقعة داخل كردون المدينة والمطلة على طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي.

ونص القرار على أن تكون حدود المنطقة الحرة وإحداثياتها كما يلي: حد بحريّ منكسر بطول إجمالي 1065م.ط، يفصل الموقع عن حرم الطريق الواصل من طريق القاهرة – أسوان الغربيّ إلى محطة معالجة الصرف الصحيّ غرب مدينة أسوان الجديدة، في حين أن الحد الجنوبيّ عبارة عن أرضٍ فضاء تفصل الموقع عن الحد الجنوبيّ لكردون مدينة أسوان الجديدة بطول إجمالي من الشرق للغرب 1405 م. ط.

وجاء في نص القرار أيضاً، أن الحد الشرقيّ مائل من اتجاه شمال غرب إلى جنوب شرق بطول 750 م.ط، ويفصل الموقع عن خط حرم خطي كهرباء الجهد الفائق، بينما الحد الغربي عبارة عن أرض فضاء مخصصة أرض للمعارض، طبقاً للمخطط الاستراتيجي لمدينة أسوان الجديدة بطول 550 م.ط