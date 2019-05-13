ماذا طلب «صلاح» من جماهير ليفربول قبل نهائي الأبطال؟

13 مايو 2019 - 09:34 م

أبدى النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، حزنه الشديد بعد فقدان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب مانشستر سيتي.

وحصد فريق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 98 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول، وذلك على الرغم من تغلب الأخير في الجولة الختامية على وولفرهامبتون بهدفين دون رد.

وغرد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :"إنه شعور حلو ومر الآن، ولكن الموسم لم ينتهِ بعد، أريد أن أقول شكراً لزملائي في الفريق والمدربين والمشجعين".

وطالب صلاح من جماهير ليفربول إحضار الأجواء التي يشعلونها في ملعب أنفيلد بمباريات الريدز في مختلف المسابقات في ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كتب :"نرجو من الجماهير إحضار ملعب أنفيلد إلى مدريد".

وكان فريق ليفربول قد ضربًا موعدًا مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد تغلب الريدز على برشلونة الإسباني بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.