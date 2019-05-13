وزير الآثار يستقبل رئيس مؤسسة التراث في ألمانيا

13 مايو 2019 - 09:33 م

في إطارالزيارة الحالية التي يقوم بها الدكتور "خالد العناني" وزير الأثار إلى المانيا، استقبل الدكتور "هرمان باتسينجر"، رئيس المؤسسة البروسية للتراث في المانيا المسئولة عن إدارة المتاحف الوطنية في المانيا، وبحضور د. بدر عبد العاطي السفير المصري في برلين، والسيد "أندرياس جورجن" وكيل وزارة الخارجية الألمانية للشئون الثقافية، ود. "فريدريكا زايفريد" مديرة المتحف المصري في برلين.

وقد نوه د. العناني بالشراكة الفعالة القائمة مع الجانب الألماني في قطاع الآثار وخاصة بناء القدرات وتبادل الخبرات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الأثرية والسياحية في منطقة صعيد مصر وفي مقدمتها زيادة وتكثيف الدعم الألماني المقدم لمشروع "متحف المنيا" تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت ممكن.

وقد أشاد د. "باتسينجر" والمسئولين الألمان بالإنجازات التي حققتها مصر على كافة الأصعدة، مؤكداً حرصهم على تعزيز التعاون مع مصر في مجال الثقافة والآثار في ظل الأهمية البالغة التي توليها المانيا لتطوير وتعزيز العلاقات مع مصر باعتبارها شريكا رئيسياً في المنطقة، فضلاً عن اهتمامهم الرئيسي بمشروع "متحف المنيا" مشيراً إلى حرص المانيا على تقديم الدعم لهذا المشروع. وقد تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات والمقابلات وقيام المسؤلين الألمان بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لبحث سبل تسريع التعاون لتنفيذ مشروع إنشاء "متحف المنيا" وإبرام مذكرة تفاهم بين مصر وألمانيا في هذا الصدد.