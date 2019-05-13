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رئيس الوزراء يتابع موقف توريدات القمح المحلي

الحياة السياسية

مدبولي،
مدبولي،

عصام الشربيني

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريدات القمح المحلي، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح المٌنتج محلياً، أو الذي يتم استيراده، وذلك في اجتماع عقده مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التأكيد خلال الاجتماع من وزير المالية على توفير جميع المبالغ المالية اللازمة لمستحقات المزارعين فور توريدهم محصول القمح، سواء من هيئة السلع التموينية، أو البنك الزراعي المصري، وفي الوقت نفسه لا تأخير في توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الكميات المطلوبة من القمح.
وأوضح سعد أن وزير التموين عرض خلال الاجتماع خطة التوريد، وموقف الصوامع والبناكر والشون المطورة، وكذلك نقاط التجميع، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل أثناء شهر رمضان المعظم على فترتين لاستلام المحصول من المزارعين ، الأولى من 8 صباحاً حتى 4 مساءً، والثانية عقب الإفطار من 8 مساءً وحتى 11 مساءً، موضحا أنه تم حتى أمس استلام مليون و620 ألف طن، ومن المتوقع استلام نحو 3.6 مليون طن خلال هذا الموسم.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على سرعة صرف مستحقات المزارعين، فور توريدهم المحصول، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة على مدار موسم توريد القمح.

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