وزيرة الهجرة تعقد أولى اجتماعات لجنة الهجرة

13 مايو 2019 - 09:30 م

تترأس غدا الثلاثاء، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماع "لجنة الهجرة " مع ممثلي وزارات الخارجية، والاستثمار، والقوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، رقم 1090 لعام 2019 بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة الهجرة وأعضاء ممثلين عن هذه الجهات المذكورة، لدراسة ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بمجال الهجرة.

ويأتي هذا الاجتماع الأول للجنة لبحث ووضع آليات عملها ودور كافة الأعضاء ممثلين الجهات المذكورة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تتمحور اختصاصات اللجنة في دراسة ومراجعة اتفاقيات التعاون القائمة في مجال الهجرة ومراجعة أهدافها.

ومن المقرر أن يتضمن عمل اللجنة كذلك دراسة ومراجعة المشروعات المقترحة في مجال الهجرة ووضع وتحديد المستهدفات لتحقيق الأغراض المرجوة بنظرة شمولية في إطار التكليفات الرئاسية، إضافة لدراسة أسواق العمل الخارجية من خلال وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي والمنظمات الدولة لإعداد دراسة لأسواق العمل الخارجية بالدول المختلفة وحصر احتياجات تلك الأسواق من التخصصات الفنية والمهنية.

ومن المقرر أن ترفع السيدة الوزيرة تقريرا شهريا لدولة رئيس الوزراء بأعمال اللجنة