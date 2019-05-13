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التعليم: امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونية وبطريقة آمنة

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم

عصام الشربيني

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هذا ما قاله وزير التعليم عن أزمة امتحان "التابلت"

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من منطلق الحرص على مصلحة أبناؤنا طلاب الصف الأول الثانوي فأنه تم إجراء تجربة أمس على منصة الامتحانات التي أثبتت نجاحها وقياس القدرة الاستيعابية، مطالبة الطلاب على ضرورة التحضير للنوعية الجديدة من الأسئلة وعدم الانسياق وراء مخاوف وصول الامتحان.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات مايو ستتم بصورة مركزية داخل كل مدرسة تعتمد على الشبكة الداخلية لها بواسطة تصميم فني آمن "بدون إنترنت"، وفي حالة حدوث أي مشكلة منعزلة في أي مدرسة فإن هذا لا علاقة له بالمدارس الأخرى، وسيتم استخدام منصة بديلة جرى تجهيزها مسبقاً للقيام بالدور نفسه، وفي حالة حدوث مشكلة سوف نلجأ في هذه الحالة إلى الحل الورقي لأداء الامتحان كبديل ثالث.

وأكد شوقي، أنه في كل الأحوال فإن الامتحانات ستحتوي على "النمط الجديد للأسئلة" والتي تم عرض نماذج منها في شهري يناير ومارس الماضيين وتحميلها على موقع الوزارة، فضلاً عن نشر نماذج استرشادية جديدة في الأيام الماضية لمساعدة الطلاب على التعود عليها.

وتعقد امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة من 19 إلى 30 مايو 2019، إلكترونياً في المدارس المجهزة وبنظام الـopen book، ويهدف إلى النجاح والانتقال للصف الثاني الثانوي، بحصول الطالب على درجة 50% أو أكثر فيما تمت دراسته في الترم الثاني.

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