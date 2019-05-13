"طائفي أم جنائي؟".. الكنيسة تحسم سبب مقتل كاهن شبرا الخيمة

13 مايو 2019 - 09:25 م

أصدرت الكنيسة أول بيان رسمي اليوم للتعليق على حادث مقتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة، مؤكدة أن الحادث جنائي، تم تنفيذه على يد أحد الفراشين، بحسب البيان.

وتضمن البيان نصًا: ”تعرض جناب القمص مقار سعد مقار كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بالمنشية الجديدة بشبرا الخيمة، صباح اليوم الإثنين، لحادث إطلاق نار من أحد العاملين بالكنيسة، مما أدى إلى مصرعه على الفور، وقامت المطرانية بإبلاغ الجهات الأمنية والنيابة العامة والواقعة محل التحقيق حالياً“.

وأضاف البيان: ”تؤكد الكنيسة أن الحادث جنائي، كما تؤكد عدم مسؤوليتها عما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي، ولا يعتد بأي أخبار أخرى إلا عن طريق الصفحة الرسمية للمطرانية، وإذ نودع على رجاء القيامة كاهنًا وأبًا نشيطًا خدم الكنيسة وشعبها بكل أمانة طوال مدة قرابة الربع قرن“.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتواجد حاليًا في رحلة بألمانيا، حيث قام بتدشين كنيسة العذراء هناك بحضور السفير المصري بألمانيا وبعض الشخصيات العامة.