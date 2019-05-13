» البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

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خالد الشرقاوي - متابعات

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هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بتوتر الأوضاع إقليميا، بعد تعرض عدد من ناقلات البترول والسفن الخليجية لأعمال تخريبية، تزامنا مع التهديدات الأمريكية لإيران، ما أدى إلى هبوط جماعي للبورصات الخليجية، ما انعكس سلبا على البورصة المصرية.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 761.8 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.53%، ليبلغ مستوى 13905.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 0.24% ليبلغ مستوى 620.65 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي خسر نحو 0.46% من قيمته، ليبلغ مستوى 1576.77 نقطة.

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