  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:17 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يفاجئ الجميع ويتراجع لهذا الرقم

تركي ال الشيخ

بالفيديو.. «آل الشيخ» يشمت في الأهلي بهذه الأغنية

الكنيسة الأرثوذكسية

"طائفي أم جنائي؟".. الكنيسة تحسم سبب مقتل كاهن شبرا الخيمة

صلاح

ماذا طلب «صلاح» من جماهير ليفربول قبل نهائي الأبطال؟

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غداً

طائرات أمريكية

تحرك عسكري أمريكي جديد ضد إيران

صدام حسين

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة اتصاله بها وإعدام شبيهه

الملك سلمان

معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان

زيت طعام فى المخازن

«الزيت المحروق».. بيزنس جديد أم متاجرة بصحة المصريين؟

تريزيجيه

"تريزيجيه" أهم أسباب تراجع مارسيليا في فرنسا

بالصور.. العثور على طفلة حية مدفونة في التراب

آخر الأخبار

طفلة مدفونة
طفلة مدفونة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

هدف عالمي لـ«مكة».. واحتفال «صلاح» مع زوجته

#

العثور على جثث مصريين في صحراء ليبيا وإنقاذ آخرين

#

العثور على جثة فتاة إسرائيلية في القدس

#

بعد السائحتين الأوروبيتين.. صدمة جديدة بالمغرب

طفلة

المغرب،

حية

دفن

عثر راعي أغنام مغربي عن طريق الصدفة، على رضيعة حديثة الولادة مدفونة في مكان مهجور بحي سيدي معروف بمدينة الدار البيضاء.

وفي التفاصيل، فإن راعي الأغنام كان يتجول مساء الأحد بالمنطقة القريبة من محطة المكتب الوطني للماء والكهرباء، عندما سمع صراخ الرضيعة.

ووفق مواقع إخبارية محلية، فإن الراعي بعد سماعه الصوت توجه إلى مصدره، حيث وجد الطفلة في حالة بائسة، إذ كانت مدفونة تحت التراب والقش وهي على قيد الحياة، فيما سارع إلى إبلاغ السلطات التي حضرت إلى عين المكان، ونقلت الرضيعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقًا في الواقعة.

وتتكرر وقائع العثور على أطفال حديثي الولادة في النفايات أو قرب المساجد، ويكون سبب التخلي عنهم في غالب الأحيان أنهم من حمل غير شرعي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة مغربية تتحدث عن أزمة الزمالك
» موعد الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019
» أوروبا تحذر من حرب عسكرية كبرى بين أمريكا وإيران
» "الاستثمار" تنهي نزاعا استمر 14 عاما بين"الدقهلية" وجامعة الدلتا
» إدارة مارسيليا نادمة على فشل التعاقد مع نجم الفراعنة
» البورصة تخسر 7 مليارات جنيه
» بالصور.. العثور على طفلة حية مدفونة في التراب
» أمير الكويت يصدر عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري
» السجن 10 سنوات لإيرانية بتهمة الجاسوسية لبريطانيا
» جدي المتوفي علي فراش الموت وأهداني ساعة يد
» "القرني" لـ الشباب: "شدوا الحزام في رمضان"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)