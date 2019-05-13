  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:16 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يفاجئ الجميع ويتراجع لهذا الرقم

تركي ال الشيخ

بالفيديو.. «آل الشيخ» يشمت في الأهلي بهذه الأغنية

الكنيسة الأرثوذكسية

"طائفي أم جنائي؟".. الكنيسة تحسم سبب مقتل كاهن شبرا الخيمة

صلاح

ماذا طلب «صلاح» من جماهير ليفربول قبل نهائي الأبطال؟

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غداً

طائرات أمريكية

تحرك عسكري أمريكي جديد ضد إيران

صدام حسين

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة اتصاله بها وإعدام شبيهه

الملك سلمان

معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان

زيت طعام فى المخازن

«الزيت المحروق».. بيزنس جديد أم متاجرة بصحة المصريين؟

تريزيجيه

"تريزيجيه" أهم أسباب تراجع مارسيليا في فرنسا

أمير الكويت يصدر عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري

عرب وعالم

أمير الكويت
أمير الكويت

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن 1400سجين من دولة أخرى

#

الكويت تفرج عن روسية بكفالة 65 مليون دولار

#

الكشف عن سر الاستقالات الجماعية للمعلمين المصريين في الكويت

#

«تميم»: اتفقت مع أمير الكويت على ضرورة المصالحة

أمير الكويت

سالم الدوسري

عفو خاص

كشف النائب في مجلس الأمة الكويتي ناصر الدوسري اليوم الإثنين، عن إصدار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري الملقب بـ (أبو رفعة) بعد تقديمه اعتذارًا عما بدر منه سابقًا من خلال تحدثه بما يخالف القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النائب الدوسري في تصريح لصحيفة ”الراي“ الكويتية ، إنه ”ليس غريبًا على سمو أمير الكويت أن يصدر عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري أبو رفعة“، مضيفًا ”الحمد لله أننا سعينا وتكللت جهودنا بالنجاح وجاء العفو الكبير من صاحب القلب الكبير بعدما قدم (أبورفعة) اعتذاره عما بدر منه“.

واشتهر "الدوسري" وهو في العقد الرابع من عمره، بنشره مقاطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ”إساءة وتطاول على الذات الأميرية وتحريضه على إثارة البلبلة وازدراء إحدى الطوائف الدينية“.

وقد تم اعتقاله عام 2016 وإحضاره من المملكة المتحدة، وإحالته إلى النيابة العامة ومحاكمته ليصدر لاحقًا حكمًا بسجنه خمس سنوات بعد أن تأكدت المحكمة من تقرير الطب النفسي الذي أكد أن المتهم مدرك لتصرفاته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة مغربية تتحدث عن أزمة الزمالك
» موعد الإعلان عن تميمة أمم إفريقيا 2019
» أوروبا تحذر من حرب عسكرية كبرى بين أمريكا وإيران
» "الاستثمار" تنهي نزاعا استمر 14 عاما بين"الدقهلية" وجامعة الدلتا
» إدارة مارسيليا نادمة على فشل التعاقد مع نجم الفراعنة
» البورصة تخسر 7 مليارات جنيه
» بالصور.. العثور على طفلة حية مدفونة في التراب
» أمير الكويت يصدر عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري
» السجن 10 سنوات لإيرانية بتهمة الجاسوسية لبريطانيا
» جدي المتوفي علي فراش الموت وأهداني ساعة يد
» "القرني" لـ الشباب: "شدوا الحزام في رمضان"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)