» أمير الكويت يصدر عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري

13 مايو 2019 - 08:33 م

كشف النائب في مجلس الأمة الكويتي ناصر الدوسري اليوم الإثنين، عن إصدار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري الملقب بـ (أبو رفعة) بعد تقديمه اعتذارًا عما بدر منه سابقًا من خلال تحدثه بما يخالف القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النائب الدوسري في تصريح لصحيفة ”الراي“ الكويتية ، إنه ”ليس غريبًا على سمو أمير الكويت أن يصدر عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري أبو رفعة“، مضيفًا ”الحمد لله أننا سعينا وتكللت جهودنا بالنجاح وجاء العفو الكبير من صاحب القلب الكبير بعدما قدم (أبورفعة) اعتذاره عما بدر منه“.

واشتهر "الدوسري" وهو في العقد الرابع من عمره، بنشره مقاطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ”إساءة وتطاول على الذات الأميرية وتحريضه على إثارة البلبلة وازدراء إحدى الطوائف الدينية“.

وقد تم اعتقاله عام 2016 وإحضاره من المملكة المتحدة، وإحالته إلى النيابة العامة ومحاكمته ليصدر لاحقًا حكمًا بسجنه خمس سنوات بعد أن تأكدت المحكمة من تقرير الطب النفسي الذي أكد أن المتهم مدرك لتصرفاته.