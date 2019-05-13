الأرصاد تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غداً

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

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