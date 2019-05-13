ابنة صدام حسين تكشف حقيقة اتصاله بها وإعدام شبيهه

13 مايو 2019 - 08:23 م

تحدثت الابنة الكبرى لصدام حسين، الرئيس الأسبق للعراق، اليوم الاثنين، عن الأنباء التي تواردت حول إطلاقها مفاجأة مدوية بشأن اتصال والدها بها، وصفقة إعدام الشبيه به.

وأعلنت رغد صدام حسين ، وهي الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الأسبق، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، وعليها علامة (X ) كبيرة باللون الأحمر، وكتبت عليها عبارة واحدة هي: “خبر غير صحيح إطلاقا”.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت تسجيلاً مصوراً ، أرفق بخبر مفاده، بأن رغد صدام حسين تفجر مفاجأة مدوية قائلة فيها: أبي حي ويتصل بي يومياً وسيعود لحكم العراق.. وصفقة سرية لإعدام “الشبيه”.

وحسب هذه الأنباء، أن رغد أدعت أن أبيها ما يزال حيا ولم يمت، وأن ناشطون عرب تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، تسجيلا مصورا، تظهر فيه رغد، وتقول إن والدها صدام حسين حي ويتصل بها يوميا، وسيعود لحكم العراق.

وكما أدعت الأنباء، في التسجيل المصور، أن محامي صدام حسين هو الآخر ذكر أن من تم إعدامه ليس الرئيس السابق، إنما شبيهه، وتم ذلك ضمن صفقة أمريكية مع السي آي أي.