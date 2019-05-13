  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:35 م
بحث متقدم
صدام حسين

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة اتصاله بها وإعدام شبيهه

الملك سلمان

معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان

زيت طعام فى المخازن

«الزيت المحروق».. بيزنس جديد أم متاجرة بصحة المصريين؟

تريزيجيه

"تريزيجيه" أهم أسباب تراجع مارسيليا في فرنسا

لهذه الأسباب.. انهار الدولار في السوق السوداء

الدولار يتراجع مجدداً ليسجل هذا الرقم

صلاح

"صلاح" يزين التشكيلة المثالية للبريميرليج

سقوط "بلكونة" بمدينة طالبات الجيزة دون إصابات

وفاة سيدتين في سقوط بلكونة بالإسكندرية

حواجز

بدء رفع حواجز ثورة يناير الخرسانية من محيط الوزارات

كنيسة

ننشر اعترافات قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة

جوزيه

"جوزية": لم أرشح هذا المدرب لقيادة الأهلي

معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية بواقعة اقتحام "السبكي" موقع صدى البلد

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن 1400سجين من دولة أخرى

#

تصريحات جديدة من الملك سلمان وولي عهده بشأن حج القطريين

#

معلومات تنشر لأول مرة عن سفاح المسجدين

الملك سلمان

زواج

تفاصيل

روى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، قصة زواج والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من والدته الأميرة سلطانة بنت تركي السديري.

وقال الأمير سلطان، خلال مقابلة تلفزيونية له مع برنامج “اللقاء من الصفر” الذي يذاع على شاشة “mbc ” أن والده كان من المفترض أن يتزوج عام 1953 ، لكن تم تأجيل الزواج بسبب وفاة الملك عبدالعزيز، وكان من المقرر وقتها أن يتزوج الملك سلمان وشقيقاه “فواز وماجد” في نفس التوقيت.

وأشار الأمير سلطان أن الملك عبدالعزيز سأل وقتها زوجته الأميرة حصة  “العيال تزوجوا “؟ فذكرت أن ابنه سلمان رفض الزواج بسبب تواجد والده في المستشفى لمرضه.

وأوضح الأمير سلطان، أن الملك سلمان تزوج عام 1954، وكانت أول حالة زواج بعد وفاة الملك عبد العزيز لأحد من أبنائه، على الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، وهي ابنة خاله.

واختتم الأمير سلطان حديثه أن قصة زواج والده بدأت بعد مدح عماته لوالدته والثناء عليها عند والده وأنها عاقلة ومرحة، وبعد أن رآها الرؤية الشرعية أشار لوالدته وقتها أنه يريد أن يتزوجها وهذا ما حصل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير الكويت يصدر عفوًا خاصًا عن سالم الدوسري
» السجن 10 سنوات لايرانية بتهمة الجاسوسية لبريطانيا
» جدي المتوفي علي فراش الموت وأهداني ساعة يد
» "القرني" لـ الشباب: "شدوا الحزام في رمضان"
» طبيب جلدية: حب الشباب يمنع دخول الكليات العسكرية
» جراحة ناجحة لـ"حارس الزمالك"
» سقوط طائرة إيرانية خلال مهمة ومصرع طيار
» الأرصاد: لن نشهد طقسًا باردًا مرة أخرى
» بشرى جديدة للسجناء عقب قرار الملك سلمان
» «توريه» عن شائعة اعتزاله: سأواصل اللعب
» سدد 30 طعنة لوالدته.. واستمع لأنغام الموسيقى

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)