معلومات تكشف لأول مرة عن قصة زواج الملك سلمان

13 مايو 2019 - 08:11 م

روى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، قصة زواج والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من والدته الأميرة سلطانة بنت تركي السديري.

وقال الأمير سلطان، خلال مقابلة تلفزيونية له مع برنامج “اللقاء من الصفر” الذي يذاع على شاشة “mbc ” أن والده كان من المفترض أن يتزوج عام 1953 ، لكن تم تأجيل الزواج بسبب وفاة الملك عبدالعزيز، وكان من المقرر وقتها أن يتزوج الملك سلمان وشقيقاه “فواز وماجد” في نفس التوقيت.

وأشار الأمير سلطان أن الملك عبدالعزيز سأل وقتها زوجته الأميرة حصة “العيال تزوجوا “؟ فذكرت أن ابنه سلمان رفض الزواج بسبب تواجد والده في المستشفى لمرضه.

وأوضح الأمير سلطان، أن الملك سلمان تزوج عام 1954، وكانت أول حالة زواج بعد وفاة الملك عبد العزيز لأحد من أبنائه، على الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، وهي ابنة خاله.

واختتم الأمير سلطان حديثه أن قصة زواج والده بدأت بعد مدح عماته لوالدته والثناء عليها عند والده وأنها عاقلة ومرحة، وبعد أن رآها الرؤية الشرعية أشار لوالدته وقتها أنه يريد أن يتزوجها وهذا ما حصل.