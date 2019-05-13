"صلاح" يزين التشكيلة المثالية للبريميرليج

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الدوري الإنجليزي

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

فان دايك

تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي ضمن التشكيلة المثالية للدوري الانجليزية في النسخة الأخيرة للعام الحالي 2018- 2019.

وجاء اختيار التشكيلة المثالية من قبل موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

شهدت التشكيلة المثالية تواجد 3 لاعبين من نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي وهم سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وفرناندينيو بجانب ثنائى ليفربول محمد صلاح وفيرجيل فان دايك.

وحصل محمد صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" التى تمنح لأفضل هداف فى مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، بجانب السنغالى ساديو ماني والجابونى أوباميانج برصيد 22 هدفاً.

ويعد محمد صلاح سادس لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" يتوج بجائزة الهداف فى موسمين متتاليين.

وتضم القائمة كلاً من: آلان شيرار، ومايكل أوين، وتييرى هنرى، وروبن فان بيرسى، وهارى كين، بجانب محمد صلاح.

وبات محمد صلاح ثانى لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من الفوز بجائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف الدورى الإنجليزى موسمين متتاليين منذ تأسيس تلك الجائزة موسم 1992 – 1993، وذلك بعد مايكل أوين، كما تمكن "الفرعون المصرى" من معادلة إنجاز الهولندى روبن فان بيرسى والإنجليزى هارى كين اللذين توجا بالجائزة مرتين متتاليتين.

وأصبح محمد صلاح ثانى لاعب أفريقى فى تاريخ الدورى الإنجليزى يتمكن من الحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" مرتين بعدما توج بها النجم الإيفوارى المعتزل دروجبا فى مناسبتين 2006 – 2007 و 2009 – 2010.


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