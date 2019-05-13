ننشر اعترافات قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة

13 مايو 2019 - 04:48 م

كشف "كمال ش ش" 54 سنة، فراش كنيسة ماري مرقس تفاصيل قتله قس كنيسة ماري مرقس "مقار" 65 سنه راعي الكنيسة.

وقال الجاني أنه قام بقتل القس بسبب وجود خلافات بينهما، لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق مع المتهم بمساعدته فى زواج نجلاته على إعطائه مبالغ مالية، ولم يف بذلك ومنذ يومان، قام بإعطائه مبلغ مالى قدرة 1000 جنيه فقط.

واليوم عاود المتهم طلب مبلغ مالى آخر من المجنى عليه، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية، قام على أثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه، محدثا إصابته التى أودت بحياته وفر هاربًا .

وقام المتهم، بتسليم نفسه بديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة لعدم وفاء المجنى عليه بوعده بمساعدته ماليًا، فعقد العزم وبيت النية على التخلص منه.

وفى سبيل ذلك، قام بشراء السلاح المستخدم فى الواقعة من شخص (غير محدد)، وقام بإخفائه داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس، واليوم قام بإحضاره والتعدى به على المجنى عليه.

على الفور، انتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، بالفحص تبين قيام خادم الكنيسة المدعو"كمال ش ش" 54 سنة، ومقيم أم بيومى دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القس "مقار" 65 سنة راعى الكنيسة، من سلاح نارى طبنجة كانت بحوزته، محدثا إصابته طلق نارى بالرأس، وتوفى على إثرها فى الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم نقل الجثه لمشرحة زينهم بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.