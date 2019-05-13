» سقوط طائرة إيرانية خلال مهمة ومصرع طيار

13 مايو 2019 - 02:16 م

سقطت طائرة إيرانية اليوم الإثنين، خلال رحلة تدريبية بالقرب من محافظة أصفهان جنوب العاصمة طهران.

وبحسب الوكالة الرسمية الإيرانية "إرنا"، بأن "مقاتلة إيرانية من طراز F5، سقطت في مدينة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين خلال مهمة تدريبية"، وذلك وفقا لقناة "العالم" الإيرانية.

وقالت إن "المقاتلة سقطت بعدما تعرضت لخلل فني بعدما أقلعت من قاعدة الشهيد البابائي الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية"، مضيفة أن "طيار الطائرة العقيد منوشهر فتاحي استشهد إثر هذا الحادث فيما أصيب الشخص الثاني الذي كان على متنها ونقل إلى مستشفى المدينة".