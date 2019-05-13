صحيفة أمريكية تشيد بإنجازات محمد بن سلمان

تحت عنوان "رؤية ولي العهد السعودي الطموحة تسير بشكل جيد للغاية"، سلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، الضوء على إنجازات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، موضحة أن بعد ثلاث سنوات من الإعلان عن رؤيتها 2030، وهي خطة طموحة لتحويل اقتصاد السعودية، ويقف خلفها "بن سلمان"، المملكة تسير على الطريق الصحيح.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن مديري الأصول البارزين "بلاك روك" و"إتش إس بي سي" أطلقا صناديق استثمار سعودية مخصصة، وأن مثل هذه التحركات تشير إلى أن السعودية مكان جيد وآمن لاستثمار المال.

ولفتت الصحيفة إلى أن رؤية 2030 على الأقل، كما كان متوقعًا، كانت على المدى الطويل حول تقليل دور النفط في الاقتصاد السعودي، وفي الوقت ذاته التغييرات كانت كبيرة وسريعة، وتسير بشكل جيد، بحسب ما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وأشار الصحيفة إلى أن نجاح أو فشل رؤية 2030 سيكون مسؤولية ولي العهد، القوة الدافعة وراء التغييرات والإصلاحات التي تشهدها السعودية؛ كما أنه في بداية العام الأول من إعلان ولي العهد الرؤية وضع البعض الكثير من العقبات أمامها.

وقالت أن البعض توقع صعوبة تنفيذها لأسباب مختلفة، لكن بعد مرور ثلاث سنوات اتضح أن الأداء جيد، وأن الرؤية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات والتوتر في المنطقة.