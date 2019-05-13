تأييد الحكم بالسجن 7 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف

شيماء السيد
أيدت محكمة جنايات الجيزة المعتقدة بالتجمع الخامس بإعادة إجراءات محاكمة المتهمين "طاهر.أ" و"خالد.ع" في قضية مقتل الطفل "يوسف العربى"، بالحكم السابق وهو السجن المشدد 7 سنوات.
يشار إلى عدم حضور المتهمين، للجلسة وتم تأييد الحكم غيابيًا.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربى في ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بالسجن المشدد 7 سنوات.
ولقي الطفل يوسف مصرعه أثناء وقوفه في أحد المحال عن طريق طلق ناري أصابه في الرأس، تبين أنها أطلقت من حفل خطوبة بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر.
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