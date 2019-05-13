تأييد الحكم بالسجن 7 سنوات للمتهمين بقتل الطفل يوسف

13 مايو 2019 - 02:10 م

أيدت محكمة جنايات الجيزة المعتقدة بالتجمع الخامس بإعادة إجراءات محاكمة المتهمين "طاهر.أ" و"خالد.ع" في قضية مقتل الطفل "يوسف العربى"، بالحكم السابق وهو السجن المشدد 7 سنوات.

يشار إلى عدم حضور المتهمين، للجلسة وتم تأييد الحكم غيابيًا.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة 4 متهمين بينهم هاربان اثنان - بقتل الطفل يوسف سامح العربى في ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، بالسجن المشدد 7 سنوات.

ولقي الطفل يوسف مصرعه أثناء وقوفه في أحد المحال عن طريق طلق ناري أصابه في الرأس، تبين أنها أطلقت من حفل خطوبة بالحى الأول بمدينة 6 أكتوبر.