بعد البغدادي.. ظهور مفاجئ للجولاني.. ما الأسباب

وكالات
ظهر القائد العام لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، أبو محمد الجولاني، في فيديو جديد لاستنهاض المقاتلين دفاعاً عن معقله في شمال غرب سوريا، وذلك على وقع التصعيد العسكري في إدلب وحماة.
ودعا الجولاني، في مقابلة صورت في ريف حماة الشمالي، إلى "حمل السلاح" دفاعاً عن معقل قواته في شمال غرب سوريا، معتبراً أن تصعيد القصف السوري والروسي أسقط كل الاتفاقيات حول إدلب.
وقال في المقابلة التي أجراها معه الناشط "طاهر العمر"، المقرب من الجولاني والذي قام بنشر المقابلة على حسابه في تطبيق تلغرام: "نتوجه لأي قادر على حمل السلاح.. ولأي قادر بأن يقوم بواجبه.. إلى أن يتوجه إلى ساحة المعركة"، في إشارة تدل على الخسائر والضغط الذي تتعرض له "هيئة تحرير الشام".
ويتعرض ريف إدلب الجنوبي مع ريف حماة الشمالي لقصف جوي سوري وروسي كثيف، رغم أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي-تركي تم التوصل إليه في سوتشي العام الماضي، ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
الجولاني طلع وفوقه مروحية عملوه أنصاره سوبر مان!— بركان القرشي |burkkan (@ssnnw12) 12 مايو 2019
طيب الناس الي لها 8 سنوات تحت القصف بالبراميل والصواريخ ايش لازم يقولوا عنهم!
ظهور الجولاني بهذا الشكل وتطبيل اعوانه له يكشف الفجوة بينهم وبين الواقع الذي يعيشه الناس في سوريا تحت القصف منذ 8 سنوات
فالكثير منهم يعيشون في تركيا! pic.twitter.com/sTFpsGD4um
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