بالصور.. المشاط تلتقي وفدا إعلاميا من أكبر الصحف اليومية الإيطالية

13 مايو 2019 - 01:12 م

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وفدا إعلاميا من ممثلي أكبر الصحف الإيطالية اليومية الأكثر مبيعًا في إيطاليا وهى Corriere della sera – Repubblica – Stampa – Giornale – Libero – Verita – Sole 24 – Italia Oggi – Leggo " ، ووكالة الأنباء الايطالية الأولي ANSA ، والمجلة الأسبوعية الشهيرة Sorrisi e Canzoni .

جاء ذلك عقب المؤتمر الذي إقامته وزارة السياحة للإعلان عن إطلاق الموسم الجديد من سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنواتMediaSet الإيطالية، أكبر مجموعة بث إعلامي في ايطاليا، عن أسرار الحضارة المصرية القديمة بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط علي عمق العلاقات المصرية الإيطالية، مشيرة إلي قوة وعمق العلاقات بين البلدين، لافتة إلي وجود العديد من الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية الايطالية في مصر والعكس.

كما أشارت وزيرة السياحة في البيان الذي أصدرته الوزارة، إلي انه لأول مرة تضع وزارة السياحة برنامج متكامل للإصلاح الهيكلي؛ مشيرة إلي برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي لتطوير قطاع السياحة المصرية، والذي ترتكز احد محاوره علي الترويج والتنشيط السياحي لمصر بالخارج، لافتة إلي أن الهدف منه لا يقتصر علي جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلي مصر وإنما تغيير الصورة الذهنية للعالم عن المقصد السياحي المصري.

كما أشارت إلي أن الإستراتيجية التي تنتهجها وزارة السياحة تعتمد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج السياحي لمصر، مشيرة إلى أن آليات الترويج الحديثة أصبحت الآن تعتمد علي الحكاية المكان والناس؛ مشيرة إلى أن الوزارة تسعي إلي خلق تجربة سياحية فريدة للسائح؛ لان هذا هو ما أصبح يبحث عنه السائح أو المسافر؛ أن يعيش تجربة ويتواصل مع الناس في الأماكن التي يزورها ويتعرف على ثقافتهم.

كما أشارت إلي أن وزارة السياحة تسعي لتقديم مصر صاحبة التاريخ والحضارة العريقة بصورة معاصرة للعالم؛ وذلك من خلال المزج بين الأصالة والحداثة، مشيرة إلي أن المتحف المصري الكبير يعتبر نموذجا للمزج بين الأصالة والحداثة؛ حيث انه يضم بين جنباته الآثار والكنوز مصرية العظيمة؛ وذلك في مبنى مصمم بشكل حديث ومعاصر.

وخلال حديثها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلي أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية ساهم في ارتفاع الحركة السياحية الوافدة من كافة دول العالم وخاصة من ايطاليا؛ مشيرة إلي زيادة إعداد السائحين الايطاليين الوافدين إلي مصر خلال هذا العام بنسبة 40% عن العام الماضي.

وفي سؤال حول التعاون مع المذيع الايطالي الشهير روبرتو جاكوبو؛ أشارت الوزيرة إلي أن تعاون الوزارة مع مجموعة قنوات Mediaset الإيطالية، ومع المذيع الايطالي الشهير روبرتو جاكوبو يأتي في اطار إستراتيجية الوزارة لتنويع آليات الترويج، وتحديث آليات التسويق ، وفتح نوافذ على العالم الخارجي عن طريق التواصل المستمر مع وسائل الإعلام الأجنبية والتعاون مع أكبر وأهم القنوات التليفزيونية الدولية، مشيرة إلي أن المذيع الايطالي الشهير روبرتو جاكوبو يستخدم التكنولوجيا الحديثة في عالم الصورة والفيديو، كما انه يعرض برنامجه بطريقة الاكتشاف ومعايشة التجربة داخل المعالم الأثرية المختلفة، مما يخلق رغبة لدي المشاهد لزيارة مصر ومعايشة التجربة السياحية بها.

كما اشارت الوزيرة الي ان السائح الايطالي يهتم بالسياحة الشاطئية، لافته الي انه من المتوقع بعد اذاعة حلقات الموسم الجديد من سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنواتMediaSet الإيطالية،- والتي تتحدث عن أسرار الحضارة المصرية القديمة- ان يتزايد اهتمام السائحين الايطاليين بالسياحة الثقافية المصرية.

وفي سؤال عن الاجراءات الأمنية التي اتخذتها الدولة المصرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر من كل دول العالم؛ اكدت وزيرة السياحة علي ان المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC منح مصر هذا العام جائزة "الريادة الدولية في السياحة"؛ وذلك تقديرا لجهود الدولة المصرية في تعزيز قطاع السياحة ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، ولتحسين الأوضاع الأمنية ، والتي ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية، مؤكدة على ان الدولة المصرية تضع ملف الأمن على رأس أولوياتها، لافتة الي ان الدولة تبذل المزيد من الجهود لتعزيز الأوضاع الأمنية والاستدامة في الاستثمار في البنية التحتية في القطاع الأمني.

كما اشارت الوزيرة الي اهمية صناعة السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي؛ مشيرة الي انها تمثل 20% من الناتج الاجمالي المحلي، كما انها تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؛ لافتة الي ان مضاعف التشغيل بالقطاع بنسبة 3:1 ؛ حيث ان كل فرصة عمل مباشرة يوفرها القطاع يقابلها ثلاثة فرص عمل غير مباشرة.