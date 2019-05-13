» الأرصاد: لن نشهد طقسًا باردًا مرة أخرى

13 مايو 2019 - 01:08 م

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي، حيث إنها ارتفعت عن الـ48 ساعة السابقة بنحو 10 درجات.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، أنه لا توجد أي ظواهر جوية تؤثر على حالة الطقس، مؤكدًا أننا لن نشهد طقسًا مائلاً للبرودة ليلا، حيث أصبحت درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 23 درجة.

وتابع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس التي نشهدها حاليًا، وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، معقبًا: "وداعا الشتاء، فلن نشهد طقسًا باردًا مرة أخرى".