المجلس العسكري يعيد هيكلة الشرطة ويفصل أتباع البشير

13 مايو 2019 - 12:44 م

أعاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، هيكلة جهاز الشرطة ضمن التعديلات الجديدة.

وشملت التعديلات، بحسب وسائل إعلام سودانية، تعيين الفريق أول عادل بشاير، مديرًا عامًا للشرطة السودانية، والفريق الطريفي إدريس نائبًا له، بعد إعفاء المدير السابق ونائبه.

وتضمنت القرارات أيضًا ترقية عدد من ضباط الشرطة السودانية لرتبة الفريق، وتحسين وضعية الشرطة الشعبية وقوات الاحتياطي المركزي المحسوبين على النظام السابق.

كما أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قرارات بإحالة 29 لواء و14 عميدًا ومقدمي شرطة للمعاش، وفصل نحو 255 ضابط شرطة من رتبة الملازم والملازم أول.

وتضمنت القرارات أيضًا ترقية عدد من ضباط الشرطة السودانية لرتبة الفريق، وتحسين وضعية الشرطة الشعبية وقوات الاحتياطي المركزي المحسوبين على النظام السابق.

وذكرت قناة "العربية"، أن القرارات تأتي ضمن هيكلة قوات الشرطة التي وعد بها المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدة أن الهيئة الجديدة تتكون من 11 ضابطًا برتبة فريق.