بلاغ ضد حسام حسن بتهمة سب الداخلية فى مباراة الأهلى

13 مايو 2019 - 12:40 م

تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى النائب العام ضد حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة، بتهمة شتم وسب والتطاول على قيادات الشرطة وأفرادها عقب انتهاء مباراة فريقه مع النادي الأهلي، مساء السبت.

وقال صبري في بلاغه: "على مر العصور، وعلى مدى 66 عاما متتالية قدمت الشرطة مئات الشهداء من أبنائها الأبرار لحماية أمن مصر وشعبها، كان أحدثهم ما قدمته خلال السبعة أعوام الماضية، بعد أن تعرضت لتدمير متعمد لبنيتها الأساسية في المنشآت والأفراد والمعدات، ولكن سرعان ما عادت أقوى وأجدر مما كانت عليه، ووقفت بالمرصاد للجماعة الإرهابية، واستطاعت - بمشاركة مختلف طوائف الشعب المصري - دحر الإرهاب ومحاصرته، ووجهت ضربات عديدة له بهدف القضاء عليه وعلى أعوانه وأنصاره، فضلا عن مواجهة الخارجين عن القانون وضبط حالة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى، التى أعقبت ثورة يناير".

وتابع: "هم الأمن والأمان، وهم حماة الأرض وفرسان الأوطان، هم العين الساهرة التي لا تنام، فمن غيرهم يحفظ الأمن والسلام، ويمنع الأجرام ويقبض على المجرمين، فلولاهم لساد بين الناس الظلم والظلام، فهم يؤدّون واجبهم بكل أمانةٍ وبعيداً عن الخيانة، ولا يبيعون ضمائرهم فضميرهم المستيقظ هو وحده من يصون هذا البلد، ويحميه من الخيانات والجرائم المختلفة المتمثلة في القتل والسرقة وحوادث السير وغيرها".

وأضاف: "قال أبو الطيب المتنبي قديماً (إذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ.. فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ)، للإشارة إلى أن خروج العيب من أناس اعتادوا السب والقذف والخوض في الأعراض لا يعد عيباً ولا انتقاصاً من الأشراف الذين طالتهم هذه الإشارات البذيئة، مثلما هو الحال مع أفراد الشرطة والضباط الذين كانوا متواجدين بملعب بترو سبورت، لتأمين مباراة النادي الأهلي وسموحة السكندري، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف في الدقيقة الأخيرة، مما دفع حسام حسن المبلغ ضده المدير الفني لنادي سموحة، بالاشتباك مع قوة التأمين، التي لا تملك ناقة ولا جمل في المباراة، ولا دخل لها بالمباراة ولا أحد الناديين ولا الوقت المحتسب بدل الضائع، ولا الهدف القاتل الذي قضى على أحلام حسام حسن في الظهور كقاهر للأندية الكبار".

وأشار في بلاغه، إلى إرفاقه فيديو يوضح توجيه المُبلغ ضده، الألفاظ البذيئة التي تسيء إلى أفراد الشرطة وأمهاتهم، دون أن يحركوا ساكنا تجاهه، بل التزموا بأعلى درجات ضبط النفس، واكتفوا بحجزه عن الاعتداء عليهم، وسط أمواج من الألفاظ التي لا يتحملها بشر على نفسه.

وزاد: "تجاوزات حسام حسن لم تقف عند هذا الحد، بل قام هو وشقيقه عقب المباراة باقتحام أرض الملعب والدخول في مشادات حامية مع الحكم أمين عمر الذي أدار المباراة، بسبب اعتراضهما على الوقت بدلا من الضائع الذي احتسبه حكم المباراة وقدره بـ7 دقائق، بجانب زيادة دقيقتين على هذا الوقت، بعد إصابة أحمد صبحي، لاعب سموحة".

وأكد المحامي أن واقعة سب ضباط الشرطة وأفرادها، ليست جديدة على حسام حسن، على حد قوله، فهو اعتاد على هذا المسلك المخالف لكل القواعد القانونية.

وطلب في نهاية بلاغه إصدار الأمر بالتحقيق وإحالة حسام حسن للمحاكمة الجنائية العاجلة.