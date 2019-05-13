الزمالك يستقر على "برج العرب" لنهائي الكونفدرالية

13 مايو 2019 - 12:30 م

استقر مسئولو نادى الزمالك على خوض نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى على ستاد برج العرب بالإسكندرية والمقرر له يوم 26 مايو الحالي.

وفضّلت إدارة الزمالك خوض اللقاء على برج العرب لسعة الملعب الكبيرة جماهيريًا، حيث استقرت على طلب 60 ألف مشجع خلال اللقاء لمؤازرة الفريق لحصد اللقب، علاوة على تعود اللاعبين على أرضية الملعب الذى خاض الفريق عليه معظم مباريات البطولة الحالية.

اختيار الزمالك جاء بعدما رفض استاد القاهرة استضافة اللقاء لعدم تجهيز الملعب بالشكل الكافى، ورفض ظهوره قبل بطولة الأمم الأفريقية المقبلة.