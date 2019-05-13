» سدد 30 طعنة لوالدته.. واستمع لأنغام الموسيقى

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عاقبت محكمة اسكتلندية، طالب بالسجن  9 سنوات لمحاولته قتل والدته بطريقة مروعة حيث طعنها 30 طعنة.

البداية عندما انقض الطالب على والدته فى شقتهما في غلاسكو باسكتلندا، محاولًا خنقها، بينما كان يصرخ ويقول لها: "أنا أحبك كثيراً"، ثم ذهب للاستماع إلى الموسيقى في غرفته ثمّ يقوم باستدعاء الإسعاف.

وعثرت الشرطة على عدة رسائل كتبها الطالب البالغ من العمر 20 عاما تعرض فيه تفاصيل محاولة قتل والدته إلًا أن المجنى عليها نجت من محاولة القتل بأعجوبة.


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