» بشرى جديدة للسجناء عقب قرار الملك سلمان

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خادم الحرمين

السجناء فى السعودية

قررت لجنة العفو بمحافظة ينبع إطلاق سراح 43 شخصًا من سجناء الحق العام بمحافظة ينبع تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز بالعفو عن سجناء الحق بمناسبة شهر رمضان.

وبحسب"واس" وكالة الأنباء السعودية فإن رئيس اللجنة بمحافظة ينبع عبد المعطي بن عطيه الرفاعي، قال إن لجنة العفو مشكلة من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة والشرطة والسجن والمخدرات والجوازات، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو.

وأعرب المشمولون بالعفو عن سعادتهم بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويمن عليه بالصحة والسلامة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته.


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