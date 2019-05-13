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ريهام سعيد تكشف حقيقة طلاق دينا الشربيني وعمرو دياب

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الإعلامية ريهام سعيد
ريهام سعيد

متابعات-علا خطاب

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عمرو دياب

ريهام سعيد

دينا الشربينى

زي الشمس

فجرت الإعلامية ريهام سعيد، مفاجأة من العيار الثقيل، عن كواليس علاقة الفنانة دينا الشربيني مع النجم عمرو دياب، مشيدة بدور "الشربيني" في مسلسل "زي الشمس".

بدأ الأمر، عندما أشادت ريهام سعيد بأداء دينا الشربيني في مسلسل "زي الشمس"، ونشرت لها صورة من بوستر العمل وعلقت عليها قائلة: "غير إنك محترمة ومتواضعة أنتِ إنسانة جميلة وتستحقين كل خير. أبدعتِ. أبدعتِ. أبدعتِ برافو برافو برافو... ربنا عوضك خير وإن شاء الله تفضلي عالية فوق السما... ربنا بجد كبير".

تفاعل متابعو ريهام سعيد مع كلمات الغزل بدينا الشربيني، فتساءل أحدهم: "هو أنت يا ريهام مش عندك مبدأ إنك تكرهي خطافات الرجالة؟"، فأجابت عن السؤال قائلة: "عمرو دياب مطلق بقاله كتير أوي قبل دينا".

ومازالت علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني غامضة، فرغم ظهورهما المتكرر في العديد من المناسبات، إلا أنه لم يتم الكشف عن علاقتهما العاطفية بشكل صريح من قبلهما.

جدير بالذكر أن مسلسل دينا الشربيني "زي الشمس" يحظى بمشاهدة عالية، ويشاركها في البطولة الفنانة سوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد السعدني وأحمد داود وجمال سليمان وغيرهم.



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