» مفاجأة.. بطلة مسلسل "زلزل" ابنة موسيقار شهير

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هنادي مهنا ومحمد رمضان
هنادي مهنا ومحمد رمضان

متابعات-علا خطاب

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عين شمس

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خطفت الممثلة الشابة هنادي مهنا الأنظار في الأيام الأولى من موسم رمضان الدرامي، خاصة في دورها في مسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، وهو ما جعلها في دائرة اهتمام الجمهور ورواد مواقع التواصل بعد ظهورها الأول.

وأشاد الجمهور بأداء هنادي مهنا في مسلسل "لزلزال" الذي تجسد به شخصية "أمل" ابنة ماجد المصري والتي تقع في غرام محمد رمضان "محمد حربي" وتواجه بسببه أزمات كبيرة مع أسرتها ومعه بسبب الاختلافات الاجتماعية الكبيرة بينهما ورفض والدها لزواجها منه، ولكن هنادي مهنا شاركت من قبل في عدة أعمال قبل مسلسل "زلزال".

هنادي مهنا هي ابنة الموسيقار هاني مهنا والذي شغل نصيب نقيب الموسيقيين من قبل، ووالدتها تحمل الجنسية الفرنسية، وسافرت للدراسة والعمل في الخارج مثل دراستها لإدارة الأعمال في اسبانيا قبل عودتها للعمل كممثلة في مصر.

وعملت هنادي مهنا، تبلغ من العمر 21 عاماً، قبل التمثيل في الغناء والموسيقى وحصلت على جائزة من مهرجان الاسكندرية للأغنية، وشاركت في تقديم أغنية فيلم "القرد بيتكلم" مع أحمد الفيشاوي، وقالت إنها الوحيدة التي ورثت مهنة الفن من والدها من بين أشقائها، وتحترف العزف والغناء منذ صغرها قبل ان تحترف التمثيل هذا العام.

وتشارك هنادي مهنا في أعمال أخرى أيضاُ في موسم رمضان الحالي مثل دورها في مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري، و مسلسل "بركة" مع عمرو سعد والمؤجل من العام الماضي، وشاركت هنادي مهنا في مسلسل "أفراح إبليس" الذي عرض في بداية العام ويعتبر أول عمل تمثيلي في مسيرتها الفنية بجانب أول فيلم لها بعنوان "الجبابرة" والذي لم يعرض بعد.






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