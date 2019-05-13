والي: 289 مليونا للمرأة و100مليون للشباب

13 مايو 2019 - 10:55 ص

صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأنه في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك في الاهتمام بالمشروعات الاجتماعية والاقتصادي بهدف محاربة البطالة وتحويل الأسر الأكثر احتياجًا من حالة الاعتماد على المعونات إلى حالة الإنتاج قام البنك باستحداث مجموعة من المبادرات لتمكين الأسر اقتصاديًا منها مشروع مستورة الممول من صندوق تحيا مصر لتحقق تمكينًا اقتصاديًا للمرأة المعيلة وتحويلها إلي منتجة قادرة علي كسب القوت بدلا من انتظار تلقي الدعم وتم تنفيذ من 17 ألفًا و

455 مشروعًا في كل المحافظات بقيمة 289 مليونا و217 ألف جنيه؟

وأضافت والي أن البنك قام أيضًا بربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي من خلال مبادرة بداية جديدة والتي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال تقديم قروض للمتعافين من الإدمان لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم للعودة إلى العمل والإنتاج وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم حيث تم رصد 50مليون جنيه لدعمهم وليس على المتعافين من الإدمان الا التقدم بفكرة مشروع في حدود 100 ألف جنيه، و يتم سداد القرض على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ليبدأ المتعافي مشروعه ومن ثَمَّ تصبح لديه فرصة عمل حقيقية.

وفي ذات السياق قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك إنه إيمانا من البنك بأهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030 قام البنك بإطلاق مبادرة من نوع خاص تهدف إلي تدريب وتأهيل الشباب والمساهمة في توفير فرص عمل لهم وهو مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتم تخصيص 100مليون جنيه لهذه المبادرة حيث يتم تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد ويقدم البنك قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية للقرض و يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله، كما تم تخصيص مبلغ 22 مليون جنيه لبرنامج تمويل سيارات نقل جماعي بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي وذلك بهدف لتشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة.

وأضاف فاروق أنه تم تقديم مشروعات لتحقق تمكينًا اقتصاديًا للفئات الأكثر احتياجًا من خلال تحويل مستحقي الزكاة إلى طاقات منتجة حيث قام البنك بتجربة رائدة وهي تمليك وسائل الإنتاج وذلك بتمليك الفئات الأولى بالرعاية القادرين على العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسيط يقوم المستفيد بتحديد المشروع وفق إمكانياته البشرية والمكان المتوفر لديه ويتم تمويل رأسمال المشروع في صورة عينية.

بدون فوائد وبضمان لجان الزكاة بنظام سداد يتناسب طبقًا لظروف كل حالة وطبيعة المشروع وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز شخصية مستفيد الخدمات الاجتماعية القادر على العمل ليكون معتمداً على ذاته في كسب عيشه، واستغنائه عن الإعانات المالية .

وأشار فاروق إلى سياسة البنك في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خطط وسياسات البنك وذلك بتغيير نمط وظروف حياة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم علي التغلب علي إعاقتهم حتى يكون قادرًا على الحركة والاعتماد على نفسه بل وقادرًا على العمل الذي بلائمه هذا بالإضافة إلي تخصيص 3000قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في الحياة الاقتصادية.