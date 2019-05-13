الجندي لـ"الإخوان": لو ناسيين خلي مرسي يفكركم

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هاجم الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "جماعة الإخوان تزايد على علماء المسلمين، بنشر أخبار كاذبة عن وجود حالة من التطبيع مع الكيان الإسرائيلى.

وأضاف الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "الإخوان دول هم اللى باعوا الدين والوطن، ولهم صديقهم الوفى الإسرائيلى اللى كان بيحيه رئيس الإخوان محمد مرسى".

وتابع: "هو فيه إخوانجي مبعش بلده، وحرضتم علي القتل، عهدكم كان مشئوما، أنتم من باع القضية والبلد، بلدكم اللي أكلتم من خيرها، أنتم أصدقاء الكيان الصهيونى.

 ووجه الجندي حديثه للجماعة قائلا: "فاكرين خطاب مرسي اللي قال فيه: "أخي بيريز لك مني خالص التحية ولشعبك أتمني الرفاهية وأتمني الرفاء، فاكرين هذا الخطاب المبجل، ولو ناسيين خلي مرسي يفكركم".

شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=tQnb2jGIOs8

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