  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:33 ص
بحث متقدم
البغدادي

المفاجأة تقترب.. تحديد مكان البغدادي بعد ظهوره الأخير

الفنان محمد صبحي

فنان شهير: رفضت منصب وزاري 4 مرات

شيعة

رقم صادم.. توافد الشيعة لزيارة مقامات مقدسة بعاصمة عربية

صلاح

شاهد كيف داعب "صلاح" ابنته

الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي لـ"الإخوان": لو ناسيين خلي مرسي يفكركم

الزمالك

نجم الزمالك: أولادى أهلاوية

بسمة وهبة

سؤال صادم من "إبراهيم سعيد" يحرج بسمة وهبة

التضامن

بشرى لراغبى حجز وحدات الإسكان الاجتماعى

الصور

أول فيديو يوثق لحظة مقتل سيدة على يد ابنها في الهرم

سمو الأمير سلطان بن سلمان

نجل الملك سلمان: نفخر بأننا "تربية حريم"

مصرع سيدة بالحبة القاتلة فى الغربية

قضايا وحوادث

مصرع سيدة بطلق نارى في حفل زفاف بقرية فيديمين
مصرع سيدة بطلق نارى في حفل زفاف بقرية فيديمين

أحمد الشربيني

أخبار متعلقة
#

قتل ربة منزل ونجلها فى نهار رمضان.. اعرف السبب

#

انتحار شاب بالحبة القاتلة فى الغربية

#

مشاجرة تنتهي بمقتل حداد في الغربية

#

مصرع شاب بالحبة القاتلة فى البحيرة

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة بمدينة السنطة فى الغربية إثر إصابتها بحالة تسمم نتيجة تناولها حبوب حفظ القمح.

وردت معلومات للواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد برج مأمور مركز شرطة السنطة من المستشفى العام باستقبال "سماح. م. ز" 40 عاما، المقيمة بقرية كفر كلا الباب التابعة لذات الناحية جثة هامدة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، متأثرة بإصابتها بحالة تسمم نتيجة تناول قرص حفظ القمح الشهيرة بـ"الحبة القاتلة".

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. بطلة مسلسل "زلزل" ابنة موسيقار شهير
» "سموحة" يدرس تقديم شكوى ضد أمين عمر
» بالصور.. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسنا ويعيده لأسرته
» للتخلص من آلام الصداع النصفي.. أسهل الطرق
» مصرع سيدة بالحبة القاتلة فى الغربية
» ارتفاع شديد بدرجة الحرارة.. طقس الثلاثاء
» مفاجأة في وفاة فنانة شهيرة
» الديهي: "محمد مرسى مطلعش عبيط وهذا هو الدليل"
» وفاة معتمر بعد اغتساله وإحرامه
» سيدة تطلب الخلع من زوجها لسبب لا يصدق
» 3 سيارات للسيطرة على حريق شقة سكنية فى المرج

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)