» مصرع سيدة بالحبة القاتلة فى الغربية

أحمد الشربيني
لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة بمدينة السنطة فى الغربية إثر إصابتها بحالة تسمم نتيجة تناولها حبوب حفظ القمح.
وردت معلومات للواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد برج مأمور مركز شرطة السنطة من المستشفى العام باستقبال "سماح. م. ز" 40 عاما، المقيمة بقرية كفر كلا الباب التابعة لذات الناحية جثة هامدة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب، متأثرة بإصابتها بحالة تسمم نتيجة تناول قرص حفظ القمح الشهيرة بـ"الحبة القاتلة".
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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