» بالصور.. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسنا ويعيده لأسرته

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نجح فريق أطفال بلا مأوي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  في إنقاذ مسن بلا مأوى وإعادته لأسرته وتبين خلال دراسة الحالة التي قام بها الفريق أن المسن  ( حسين . أ ) البالغ من العمر 62 عاما مقيم أعلى كوبري الدقي مصابًا ببعض الكدمات  في أماكن متفرقة بجسده ويعانى من بعض الاضطرابات النفسية. 

وعلى الفور تدخل فريق أطفال بلا مأوي  لتقديم يد العون للمواطن  وإعطائه ملابس لتدفئته  وتم اصطحابه لمستشفى 6 أكتوبر بالدقي حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه وعمل بعض الأشعة اللازمة للاطمئنان على صحته.

 وبعد عمل جلسة نفسية له تبين أنه قادم من محافظة السويس ولكن حالة الإعياء الشديدة التي وجد عليها لم تسمح له بالحديث عن سبب نزوله الشارع وقدومه من محافظة لآخري فتم اصطحابه لدار الفريد لتقديم له كل أنواع الرعاية النفسية والصحية  تبين أن أسرة المواطن   في حالة  بحث عنه حيث قاموا بعمل إعلان يفيد بتغيبه وأنه يعاني من مرض الزهايمر.

وعلى الفور تم التواصل مع الأسرة وتم تسليم المواطن لأسرته.

.وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي في 14 محافظة.

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