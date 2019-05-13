» مفاجأة في وفاة فنانة شهيرة

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تعرضت الممثلة الكورية، هان جي سونغ، لحادث تصادم سيارتها بسيارتين أخريين على طريق "مطار إنتشون الدولي" السريع ما أسفر عن وفاتها فى الحال .

وقالت وسائل إعلام محلية إن هناك تقارير للشرطة أفادت بأن الممثلة قامت بتوقيف سيارتها في منتصف الطريق السريع لرغبة زوجها بقضاء حاجته، وليس على الجانب المحدّد لحالات الضرورة، ما أدى إلى اصطدامها بسيارتَيْ "تاكسي".

وأكدت التقارير  أنّ إحدى السيارات المسرعة اصطدمت بزوجها، وأثناء محاولة تفاديه اصطدمت سيارة تاكسي أخرى بسيارة الممثلة الشابة، التي كانت تقف خارج سيارتها على حافة الطريق، ما أدى إلى مصرعها على الفور.

وأخبر الزوج الشرطة أن السيارة كان بها عدد من أكواب الكحول قبل وقوع الحادث، لكنه لم يكن متأكدًا مما إذا كانت زوجته تحت تأثير الخمر أم لا.


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