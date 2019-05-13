نجل الملك سلمان: نفخر بأننا "تربية حريم"

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الملك فهد

حصة السديري

تناول الأمير سلطان بن سلمان العديد من ذكريات نشأته في لقاء تليفزيوني، تحدث فيه عن والده وعن تربيته في كنف الملك فهد.

وقال الأمير سلطان، عن أبيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، إن الملك عبد العزيز رحمه الله توفي وعمر والده 16 سنة، ثم تربى في كنف الملك فهد.

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وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اللقاء من الصفر": الملك فهد كان محل والده وكان ينظم أمورهم ويحتويهم، وحينها تمنى والدي أن يكون عسكريًّا.

وأكد أن كثيرًا من مناهضي الملك عبد العزيز أصبحوا سفراءه ومستشاريه حيث عفا عنهم بعد ذلك وأكرمهم، موضحًا أن قصة تعيين أول وزير تعليم حيث أمر الدبَّاغ بتعليمهم وأنشأ أول مدرسة في الرياض، إثر تصريح الدباغ بأن قوم الحجاز قوم "جهلة".

وأشار إلى أنه ووالده يفتخران بأنهما "تربية حريم"، إذ قال والده منذ أيام: الحمد لله أن من ربتني "حصة السديري". 


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