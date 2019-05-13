أول فيديو يوثق لحظة مقتل سيدة على يد ابنها في الهرم

13 مايو 2019 - 10:35 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمقتل سيدة على يد ابنها بأحد الشوارع بمنطقة فيصل بالهرم، وكشفت مناظرة النيابة أن المتوفاة فى العقد السادس من عمرها، وملقاة فى صالة الشقة وترتدي ملابسها كاملة ومصابة بـ"10" طعنات فى منطقتي الظهر والصدر.

كانت تحقيقات النيابة العامة، ذكرت معلومات جديدة حول مقتل سيدة على يد ابنها فى منطقة الكوم الأخضر حيث تبين أن خلافًا بين المجنى عليها البالغة من العمر 65 عاما والمتهم، دفعته، لأن يستل سكين "مطبخ"، ويسدد عدة طعنات نافذة للمجنى عليها فسقط على الأرض غارقًة فى دمائها.

وذكرت التحقيقات أن المجنى عليها توفيت متأثرة بإصاباتها بطعنات بالغة فى الصدر والظهر، وأصيبت بسحجات وكدمات فى الجسد نتيجة اعتداء المتهم عليها بالضرب، وأنه فر هاربًا بعد الواقعة.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل ربة منزل على يد نجلها بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم.

واعترف المتهم "أ.ع" عامل فى العقد الرابع من العمر، بقتله المجني عليها والدته"م.ف" ربة منزل في العقد السادس من عمرها لرفضها منحه أموالًا لشراء مخدرات ، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق معه وأمرت بحبسه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالى بوجود قتيلة بأحد الشوارع بمنطقة فيصل بالهرم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة سيدة مصابة بطعن نافذ وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الجريمة نجلها بسبب خلافات بينهما، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.







