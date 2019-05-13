» الديهي: "محمد مرسى مطلعش عبيط وهذا هو الدليل"

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الديهى

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو سابق للقيادي الإخواني إبراهيم صلاح يكشف فيه عن علاقة الرئيس المعزول محمد مرسي بأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الإخواني إبراهيم صلاح كان قد عقد احتفالية كبيرة بسويسرا للاحتفال بتأسيسه للجالية الإسلامية العربية بها .

وتابع "الديهي"، أن الرئيس المعزول محمد مرسي التقي خلال الاحتفالية بمسئولي الاستخبارات السويسرية والأمريكية. 

وعقب "الديهي"، على هذه الواقعة، قائلاً: "كنا بنتعامل مع محمد مرسي العياط علي أنه عبيط، لكنه التقي بمسئولي الاستخبارات الأمريكية منذ عام 2001 ، وهذا الأمر يثبت علاقة الإخوان بالوطيدة بأجهزة الاستخبارات".

وواصل  "الديهي" حديثه قائلاً: "إبراهيم صلاح أكد في لقاء تليفزيوني، أنه قام بإنشاء هذا المركز الإسلامي ليس من أجل الاهتمام بصلاة العيد أو التراويح، ولكن لتبادل المعلومات الاستخباراتية".

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=YYNYlmfi358

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