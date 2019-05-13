سؤال صادم من "إبراهيم سعيد" يحرج بسمة وهبة

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أحرج إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، الإعلامية بسمة وهبة علي الهواء.

ووجه "سعيد"، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة "المذاع علي فضائية "القاهرة والناس"، سؤال لها قائلا: "إيه سر اختفائك عن الشاشة من رمضان الماضي".

وردت "وهبة "، قائلة: "كنت شايفة أن عدم تواصلي علي الشاشة من رمضان الماضي حتي الآن مش هينقص من اسمي بل هيزيده، لو مكنتش أقدم عمل فيه إضافة مش هنزل وأقدمه".

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=Up5aj0rrWyE

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