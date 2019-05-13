  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:32 ص
بحث متقدم
شيعة

رقم صادم.. توافد الشيعة لزيارة مقامات مقدسة بعاصمة عربية

صلاح

شاهد كيف داعب "صلاح" ابنته

الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي لـ"الإخوان": لو ناسيين خلي مرسي يفكركم

الزمالك

نجم الزمالك: أولادى أهلاوية

بسمة وهبة

سؤال صادم من "إبراهيم سعيد" يحرج بسمة وهبة

التضامن

بشرى لراغبى حجز وحدات الإسكان الاجتماعى

الصور

أول فيديو يوثق لحظة مقتل سيدة على يد ابنها في الهرم

سمو الأمير سلطان بن سلمان

نجل الملك سلمان: نفخر بأننا "تربية حريم"

مصطفى الخميني

بالفيديو.. سر لقاء الإخواني إبراهيم صلاح بـ"الخميني"

عصام العريان

فيديو للعريان عن "مبارك" يشعل منصات التواصل

الديهي يكشف..

بالفيديو.. سر لقاء الإخواني إبراهيم صلاح بـ"الخميني"

الحياة السياسية

مصطفى الخميني
مصطفى الخميني

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

منتخب مصر: اتصلنا بصلاح وأخبرنا سر عن إصابته

#

سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

#

بالفيديو.. غضب عارم بسبب تصريحات محمد صلاح

#

تسريب فيديو من كواليس برنامج "إبراهيم فايق" .. ويكشف سر غريب

الإخوان

تن

ابراهيم صلاح

أهل الشر

الديهى

كشف الإعلامي نشأت الديهي ، عن سر لقاء القيادي الإخواني إبراهيم صلاح بالسيد مصطفى الخميني، قائد الثورة الإيرانية عام 1979.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن القيادي الإخواني إبراهيم صلاح كانت ربطته علاقة صداقة وطيدة بينه وبين الإيرانيين.

 وتابع "الديهي"، أن إبراهيم صلاح كان أكد في لقاء تلفزيوني، أن الخميني قائد الثورة الإيرانية كان سأله عن موقف الأزهر الشريف من الثورة الإيرانية ومن المذهب الشيعي.

 وواصل الإعلامي حديثه قائلا :" إبراهيم صلاح أخبر "الخميني"، أن الأزهر الشريف يقوم بتدريس المذهب الشيعي، كما أن علماء الأزهر الشريف لا يفرقون بين المذهبين السني والشيعي.

وعقب "الديهي" على هذه الواقعة، قائلا: "مستغرب من عدم رد الأزهر الشريف حتى الآن على الاستخدام السيئ من جماعة الإخوان لاسم الأزهر الشريف، والواقعة ديه تؤكد أن الإخوان كانوا متوافقين مع الشيعة والإيرانيين منذ السبعينات".

 شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=0CNBB94GMk8
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. بطلة مسلسل "زلزل" ابنة موسيقار شهير
» "سموحة" يدرس تقديم شكوى ضد أمين عمر
» بالصور.. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسنا ويعيده لأسرته
» للتخلص من آلام الصداع النصفي.. أسهل الطرق
» مصرع سيدة بالحبة القاتلة فى الغربية
» ارتفاع شديد بدرجة الحرارة.. طقس الثلاثاء
» مفاجأة في وفاة فنانة شهيرة
» الديهي: "محمد مرسى مطلعش عبيط وهذا هو الدليل"
» وفاة معتمر بعد اغتساله وإحرامه
» سيدة تطلب الخلع من زوجها لسبب لا يصدق
» 3 سيارات للسيطرة على حريق شقة سكنية فى المرج

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)